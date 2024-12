Intossicazione da monossido: Procura avvia verifiche su impianti

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo a carico di ignoti in merito alla morte di Patrizia Pontani di 66 anni, e alla forte intossicazione del marito, Maurizio Chisciotti, di 73, e della figlia, Laura, di 28, avvenute nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, in un'abitazione a Vico, frazione del comune di Forni di Sopra. L'ipotesi accreditata sin dall'inizio, come peraltro riporta oggi il Messaggero Veneto, è che a causare la morte della donna, nata a Viterbo ma pordenonese d'adozione, sia stato monossido di carbonio.

Il procuratore, Massimo Lia, tuttavia, per accertare con esattezza le cause della morte, disporrà l'autopsia sul cadavere e avvierà accertamenti tecnici sugli impianti dell'abitazione.

Questa era stata ristrutturata di recente, lavori terminati pochi mesi fa.

Intanto, le condizioni della giovane, Laura, ricoverata all'ospedale di Cattinara di Trieste, insieme con il padre, sarebbero in miglioramento. Entrambi sono sottoposti a ossigenoterapia in camera iperbarica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA