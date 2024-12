Colosimo: "Cedere sul 41 bis a Riina è pericoloso, faremo luce"

"Un cedimento su un nome così importanti, che ancora incute timore e anche una negativa fascinazione, come dimostrano alcuni post, è molto pericolosa e la commissione antimafia deve fare la sua parte: non escludo una serie di audizioni e una relazione che vada al Parlamento per fare luce sulla situazione attuale del 41 bis. Apriremo un filone che parta dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione del 41 bis". Così il presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo in merito al pronunciamento della Cassazione, che ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il regime del carcere duro per Giovanni Riina, figlio ergastolano dell'ex capo Cosa Nostra.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA