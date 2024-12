Asaps, il calendario 2025 Polstrada l'abbiamo fatto da soli

"Il calendario con immagini della Polizia Stradale ce lo siamo fatto da soli, visto che per la Polstrada non si è potuto (o voluto) trovare posto sul calendario ufficiale della Polizia di Stato, anche se, purtroppo, solo online, in quanto in questa fase non ci possiamo permettere di farne uno in versione cartacea. Abbiamo voluto rimediare, seppure in modo modesto, ad una falla inammissibile".

Lo ha reso noto Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), che nei giorni scorsi aveva criticato l'assenza della Stradale nel calendario della Polizia di Stato 2025: "La Specialità, che ha segnato pagine molto importanti nei suoi 77 anni di storia della sicurezza stradale di questo Paese, è stata eliminata, cestinata dagli autori di un Calendario istituzionale predisposto dal Dipartimento della Ps.

Una scelta infelice che ha lasciato sconcertati e amareggiati tanti appartenenti alla Specialità di ogni ordine e grado".

Un calendario, sottolinea Biserni, "nel quale fra le scure immagini in bianco e nero hanno messo anche quella di una poliziotta che sistema la cravatta a un collega poliziotto, con buona pace dei tanti discorsi sul patriarcato e sul ruolo della donna".

"Un grazie particolare - aggiunge il presidente dell'Asaps - ai consiglieri nazionali Attilio Di Loreto e Federico Sabbadin per la predisposizione di un calendario semplice ma fatto, questo sì, col cuore, nel quale vengono ricordati anche i 421 caduti della Polizia Stradale dal 1945 al 2024". Il calendario è scaricabile dal sito www.asaps.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA