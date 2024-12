Torna l'anticiclone delle Azzorre con il bel tempo a Capodanno

Dopo piogge, nevicate diffuse sugli Appennini e venti freddi, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, torna l'anticiclone delle Azzorre con il bel tempo almeno fino a San Silvestro.

Secondo Antonio Sanò, de iLMeteo.it, l'anticiclone oceanico sta conquistando via via quasi tutto il Vecchio Continente, Italia compresa. La sua presenza, sempre più ingombrante, garantirà condizioni di bel tempo su tutte le nostre regioni, tanto che il sole splenderà indisturbato sicuramente fino al weekend, l'ultimo del 2024. Tuttavia, spiega l'esperto, la presenza dell'alta pressione ha anche un rovescio della medaglia, ovvero la formazione di nebbie: l'estrema stabilità atmosferica sarà responsabile anche dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e del conseguente peggioramento della qualità dell'aria che inizierà a manifestarsi proprio in concomitanza con l'ultimo dell'anno. La fine del 2024 sarà infatti caratterizzata da nebbie diffuse e in qualche caso anche persistenti sulle zone pianeggianti del Nord, nonché da nubi irregolari lungo le coste.

Avremo invece uno splendido sole man mano che saliremo verso le nostre montagne. Ma sarà bello anche al Centrosud. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni: di notte e al primo mattino farà piuttosto freddo con gelate al Nord e valori prossimi allo zero anche al Centro; di giorno sarà mite soprattutto in montagna e al Centrosud con valori attorno ai 14-15°C, fino a 8-10°C sulla pianura del Nord.

Per una svolta bisognerà attendere i giorni immediatamente successivi a Capodanno. Ancora una volta l'anticiclone si innalzerà verso l'Islanda favorendo la discesa di masse d'aria freddissime di origine polare che entro l'Epifania raggiungeranno anche l'Italia provocando un peggioramento del tempo ancora tutto da decifrare.

Nel dettaglio - Venerdì 27: al Nord cielo sereno e gelate notturne. Al Centro bel tempo prevalente e al Sud a tratti nuvoloso.

- Sabato 28: tutto sole al Nord; soleggiato al Centro: soleggiato e bel tempo al al Sud.

- Domenica 29: al Nord condizioni di bel tempo; al Centro cielo spesso sereno; al Sud cielo poco nuvoloso.

- Tendenza: atmosfera stabile, tornano le nebbie al Nord.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA