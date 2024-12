Giovane escursionista disperso nel frusinate

Un giovane escursionista risulta disperso dal pomeriggio di oggi sui monti di Campo Catino, la stazione sciistica in provincia di Frosinone sul territorio del Comuine di Guarcino. A dare l'allarme, all'imbrunire, sono state le persone che erano con lui ma non lo hanno visto tornare.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Fiuggi e del Soccorso Alpino. Intorno alle 19.30 sono riusciti a localizzare il disperso, che attraverso una torcia sta lanciando segnali. È molto lontano dal sentiero principale, in prossimità dell'Osservatorio Astronomico.

Stando alla prima ricostruzione, il disperso si è incamminato in un sentiero mentre il resto della comitiva si è fermato all'Osservatorio; ha perso l'orientamento ma è riuscito a inviare la propria posizione tramite un'applicazione di messaggistica comunicando di essere in buone condizioni salute.

Grazie alla colonna fari dell'Auto Pompa Serbatoio ed ai servizi di localizzazione, il giovane è stato individuato dalle cinque unità dei pompieri intervenute sul posto e lo stanno raggiungendo per accompagnarlo in una zona sicura, distante circa un'ora di cammino dal luogo del ritrovamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA