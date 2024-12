Dipendente Luxottica rubava e rivendeva occhiali, denunciato

La Polizia di Belluno ha sequestrato 200 paia di occhiali che erano stati rubati durante il ciclo produttivo all'azienda Luxottica di Agordo (Belluno) e venivano venduti on line da un giovane dipendente.

L'indagine è stata condotta dalla sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Belluno, dopo una segnalazione degli organi di sicurezza di Luxottica. E' stata ricostruita la vicenda e identificato il responsabile, un impiegato ventiquattrenne dell'azienda, che è indagato per furto e ricettazione. E' stato anche sequestrato l'account utilizzato per le vendite illegali, su un noto sito di e-commerce. Il giovane rischia il licenziamento per giusta causa.

Di recente è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la "Protezione delle Infrastrutture Critiche", tra la stessa Luxottica e la Polizia di Stato.



