Alpinisti dispersi, individuato un corpo sul Gran Sasso

Il corpo senza vita di uno dei due alpinisti romagnoli scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone sul Gran Sasso, è stato individuato durante il sorvolo dell'area effettuato stamani dall'elicottero del Cnsas. Lo confermano i soccorritori. Al momento non è stato possibile accertare l'identità del corpo individuato: in quota erano dispersi Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna. Sul posto sono impegnate le unità cinofile alla ricerca dell'altro disperso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA