Alpinisti dispersi, individuati i due corpi sul Gran Sasso

Sono stati individuati i corpi degli alpinisti dispersi domenica 22 dicembre sul Gran Sasso. In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un'eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Le vittime sono Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna. La notizia non è stata comunicata tempestivamente per permettere ai soccorritori di informare le famiglie degli alpinisti. Si procede ora con le operazioni di recupero delle due salme.



