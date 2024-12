Addobbi con finti marchi CE, sequestrati 47 milioni di pezzi

La Guardia di Finanza di Legnano ha individuato tre grandi magazzini della zona in cui erano posti in vendita oltre 300mila articoli fra addobbi natalizi e accessori per le feste riportanti la marchiatura "CE" falsa, e da qui è arrivata a fare perquisizioni nel Bresciano dove ne sono stati scoperti altri 47 milioni.

I primi sono stati sottoposti a sequestro con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) di tre persone per il reato di frode in commercio, sull'identità dei quali la Gdf ha preferito non dare particolari.

L'attività di indagine - ha precisato il Comando provinciale della Gdf di Milano - si è concentrata poi su due società importatrici entrambe con sede in provincia di Brescia. In esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Busto, i finanzieri hanno rinvenuto nei locali e nei magazzini 47 milioni di prodotti (articoli per feste, addobbi, decorazioni natalizie e altro) sempre recanti indebitamente la marchiatura "CE". La merce è stata sottoposta a sequestro al fine di impedirne l'immissione in commercio e i rappresentanti legali delle due società sono stati denunciarti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA