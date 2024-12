Picchia compagna nel giorno di Natale, arrestato

(v:'Giovane donna picchiata...' delle 10.20) E' stato arrestato il compagno della giovane donna finita in ospedale a Bari nel giorno di Natale per le percosse. E' un uomo di 47 anni arrestato dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Bari perché ritenuto il responsabile della violenta aggressione che è avvenuta attorno alle 5 di ieri mattina. La giovane donna, che ha 27 anni, è ricoverata al policlinico di Bari. L'uomo è accusato di lesioni aggravate. A chiamare il numero di emergenza sarebbe stato proprio lui affermando che la vittima aveva avuto un malore e non riusciva a respirare. Al loro arrivo, vedendo le condizioni in cui era la donna e la situazione della casa, i poliziotti hanno rapidamente capito quanto accaduto: la 27enne era riversa sul pavimento priva di sensi e l'appartamento era a soqquadro con diverse suppellettili rotte. Il presunto aggressore è stato arrestato in flagranza.





