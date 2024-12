Il Papa, 'basta colonizzare i Paesi con le armi'

"Basta colonizzare i popoli con le armi. Lavoriamo per il disarmo, lavoriamo contro la fame, contro le malattie, contro il lavoro minorile". E' l'appello lanciato dal Papa all'Angelus. "Preghiamo, per favore, per la pace nel mondo intero. La pace nella martoriata Ucraina, in Gaza, Israele, Myanmar, Nord Kivu, e tanti paesi che sono in guerra", ha aggiunto il Pontefice.

Poi, dopo le incomprensioni dei giorni passati sulla situazione a Gaza, il Pontefice si è rivolto direttamente ai "fratelli ebrei". "Ieri sera è iniziata la festa delle luci, Hannukkah, celebrata per otto giorni dai nostri fratelli e sorelle ebrei nel mondo, ai quali invio il mio augurio di pace e fraternità", ha detto Papa Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA