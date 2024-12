Guasto a treno, ritardi oltre due ore su linea Venezia-Bologna

Disagi per chi aveva programmato oggi in treno il rientro dalle vacanze natalizie o un viaggio in prossimità del Capodanno: sulla linea ferroviaria Venezia-Bologna la circolazione risulta fortemente rallentata dal primo pomeriggio (14.30 circa) per un guasto a un treno Italo. Tra Poggio Renatico nel Ferrarese e San Pietro in Casale nel Bolognese, i treni viaggiano su binario unico con a cascata pesanti ripercussioni sul traffico. Regionali, intercity e alta velocità hanno ritardi anche oltre le due ore. Alcuni regionali sono stati limitati o cancellati.

Lunedì, alla vigilia delle partenze per Natale, per un guasto alla linea elettrica tra Puglia e Molise per il maltempo, i treni a lunga percorrenza della tratta Lecce-Milano-Torino sono giunti a destinazione anche oltre le tre ore rispetto all'orario previsto. Con annessi disagi e caos per i viaggiatori.



