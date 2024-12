Giovane donna picchiata dal compagno a Bari, è in ospedale

Una donna di 27 anni è stata aggredita a Bari e si trova ora in osservazione nel reparto di terapia breve intensiva del Pronto soccorso del Policlinico della città. L'aggressione risalirebbe a ieri e sarebbe stata compiuta dal compagno della donna la cui posizione è al vaglio degli inquirenti che potrebbero disporre nei suoi confronti una misura restrittiva.

La vittima è accudita dai medici e infermieri che le hanno curato le numerose ferite provocate dalle percosse subite. Per lei il personale sanitario ha attivato il binario rosa ovvero una corsia preferenziale prevista per le vittime di violenza di genere.



