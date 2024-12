Decine di bambolotti verniciati di rosso per rappresentare il massacro in corso a Gaza. Nel centro di Torino, sotto la Galleria San Federico, gli attivisti pro Palestina hanno voluto richiamare l'attenzione su quanto avviene in Medio Oriente, dove la guerra e i bombardamenti non si fermano e a farne le spese sono i civili e i tanti bambini travolti dalle esplosioni e sepolti tra le macerie.

Video Torino, un mucchio di bambolotti 'insanguinati' in Galleria San Federico

Riproduzione riservata © Copyright ANSA