Vuole suicidarsi alla vigilia di Natale,famiglia e Cc la salvano

Era tutto pronto, anche il biglietto. Ieri sera, in un comune alle porte di Avellino, una donna, dopo l'ennesimo litigio con il marito, ha manifestato chiaramente la sua volontà di togliersi la vita. I familiari hanno subito intuito cosa stava succedendo ed hanno contattato il 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia.

I carabinieri sono intervenuti prima che la 70enne si allontanasse dall'abitazione, portando con sé quel biglietto di addio che in poche parole riassumeva uno stato di profondo disagio emotivo. L'azione di persuasione dei militari ha riportato in poco tempo la situazione alla calma e la donna, visitata da personale del 118, è stata affidata ad uno dei figli.



