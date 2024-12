'Verità per Giulio Regeni'. I genitori del giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, Claudio e Paola, erano questa mattina in piazza San Pietro a Roma e si sono fatti fotografare con in mano uno striscione dedicato a loro figlio davanti al presepe allestito di fronte alla basilica. Le immagini sono state postate sui social per continuare a chiedere giustizia sul delitto rimasto tuttora impunito.



