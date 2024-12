Anche ipotesi omicidio per straniero morto a Perugia

C'è anche l'ipotesi dell'omicidio al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di un cittadino di origini cinese morto all'ospedale di Perugia dove era giunto privo di conoscenza presentando alcune escoriazioni, ecchimosi ed una ferita lacero contusa alla testa. Lesioni che non viene tuttavia escluso possano essere legate alla caduta, forse legata anche all'abuso di alcol. Le indagini sono condotte dalla polizia.

In base a quanto riferito dalla Questura l'uomo era stato trasportato in ospedale dopo essere stato trovato riverso a terra e privo di conoscenza presso in via Agostino di Duccio.

Per ricostruire quanto successo sono in corso indagini della squadra mobile, della polizia scientifica e dell' ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il diretto coordinamento delle indagini da parte del pubblico ministero.





