Vigilia di Natale con la neve sul Gargano e monti Dauni

Vigilia di Natale imbiancata in provincia di Foggia. Questa mattina molti comuni garganici, soprattutto quelli più alti come Monte Sant'Angelo e Roseto Valfortore, si sono svegliati imbiancati. La neve è caduta da ieri sera anche nel resto del Gargano, soprattutto sulle alture dove si è depositata. Neve anche sui comuni del subappennino dauno. Ad Alberona oltre 20 centimetri di neve con gli immancabili disagi alla circolazione. Al lavoro mezzi spalaneve e spargisale dei comuni e quelli della provincia per le arterie provinciali. Nessun disagio è stato segnalato nelle prime ore della mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia sul fronte della viabilità.



