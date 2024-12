Sindaco del Comasco autorizza l'atterraggio di Babbo Natale

Un'ordinanza per consentire a Babbo Natale di atterrare nel Comune e depositare i suoi regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A firmare l'inconsueto atto amministrativo è stato Federico Broggi, il sindaco di Solbiate con Cagno, nel Comasco, che sul sito ufficiale del Comune ha pubblicato l'ordinanza che ha per oggetto 'Disposizioni urgenti per le festività natalizie 2024'.

Il sindaco, nell'ordinanza n. 2512 del 23 dicembre, prima fa riferimento a leggi e decreti "per il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo" e agli "accordi di Schengen", quindi ricorda la legge "per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di Babbo Natale". Considerate "le legittime aspettative dei ragazzi e delle ragazze di Solbiate con Cagno di un felice Natale" e considerato che "non c'è niente di più bello di vedere il sorriso dei bimbi la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l'albero illuminato e che questa ordinanza può far sorridere i più grandi, il sindaco autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Solbiate con Cagno per depositare i suoi regali".

Il sindaco Broggi invita infine "tutti i bimbi di Solbiate con Cagno a preparare dei biscotti e un bicchiere di latte per i Folletti e Babbo Natale e le carote per le Renne", ricorda "che il Consiglio Comunale tutto è responsabile dell'esecuzione della presente ordinanza" e dispone "la notifica del presente atto al destinatario Babbo Natale e alla Renna Capo Rudolph, nonché la pubblicazione e diffusione il più ampia possibile del presenta atto, sul sito istituzionale, sulle pagine social e attraverso la polizia postale del Polo Nord".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA