Nevica a Isernia, ad Agnone annullata la 'Ndocciata

Una Vigilia di Natale come quella di quest'anno non si vedeva da tempo in provincia di Isernia; il vortice di aria fredda ha infatti portato basse temperature e neve anche a bassa quota. A Isernia città, solitamente presa d'assalto per gli ultimi acquisti, non c'è il solito rumore del traffico festivo e, sebbene le strade siano libere, la neve sui tetti e le montagne imbiancate creano un'atmosfera incantata.

Sul versante della viabilità extraurbana, la Polizia Stradale segnala qualche disagio sulla SS 650 Trignina per auto in panne poiché sprovviste di pneumatici da neve. Criticità risolte con l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Si transita sulla Statale 17 al Valico di Castelpetroso (Isernia) e sulle strade provinciali, ma il sindaco di Agnone (Isernia), Daniele Saia, ha annullato il tradizionale appuntamento della Vigilia con la 'Ndocciata, l'antico rito del fuoco. In paese ci sono circa 40 centimetri di neve.

Vento di bufera a Capracotta (Isernia) con accumuli di neve la cui altezza è ancora difficile da quantificare. Da ore sono al lavoro i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas e della Provincia di Isernia sulle strade di competenza.



