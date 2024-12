Finisce il Commissario Mose, subentra l'Autorità della Laguna

Si trasferiscono alla "Autorità per la laguna di Venezia-Nuovo magistrato alle acque" i compiti, le funzioni e le risorse finanziarie del Commissario straordinario per il Mose. Lo ha deciso ieri sera il Consiglio de Ministri. Il Commissario Elisabetta Spitz cessa così dalle proprie funzioni. Al Presidente dell'Autorità per la laguna è consentito di "conferire, con una percentuale del 50%, in deroga alle vigenti disposizioni, gli incarichi di livello dirigenziale non generale per l'avvio delle attività".



