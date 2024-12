Camper contromano lungo la A8 contro un taxi, morta una donna

Una donna di 42 anni, residente a Modena, è morta in un incidente stradale accaduto poco prima dell'una della notte scorsa lungo l'autostrada A8 Milano-Varese all'altezza dello svincolo di Gallarate in direzione di Varese.

Oltre alla vittima ci sono anche due feriti gravi. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona.

Secondo i primi accertamenti, il camper a bordo del quale la 42enne viaggiava come passeggera ha fatto un'inversione all'altezza della barriera di Gallarate scontrandosi frontalmente con un taxi dopo aver percorso un breve tratto dell'autostrada in contromano.

Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'uomo che era alla guida del camper è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici.



