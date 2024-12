Ufficio Dgane dona in beneficenza 12mila vestiti sequestrati

L'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro ha donato oltre 12mila capi di abbigliamento a parrocchie del territorio calabrese ed enti del terzo settore che operano nel campo del sociale. Si tratta di merce non conforme a specifiche normative sull'importazione, sequestrata per ragioni amministrative ma in perfette condizioni e utilmente destinata a famiglie indigenti.

"La procedura consente, infatti - è scritto in una nota di Adm - di donare alle fasce più fragili della società beni di buona qualità che altrimenti sarebbero da destinare alla distruzione. Nello specifico sono stati donati diversi capi di abbigliamento per bambini e non solo".

"L'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro - prosegue la nota - è protagonista ormai da anni di queste iniziative benefiche: nel 2023 erano state donate oltre 4 mila paia di scarpe mentre nel 2022 lo stesso Ufficio aveva donato circa 30 mila capi di abbigliamento e coperte alla popolazione ucraina, in un ponte di solidarietà realizzato in sinergia con la Protezione civile di Verona. Anche quest'anno si rinnova dunque l'azione di solidarietà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del Natale, a beneficio di chi ha più bisogno".





