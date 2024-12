Un uomo è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a Sassari, in via Amadeo Nazzari.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento situato nel quartiere di Monte Rosello per spegnere le fiamme, hanno trovato il padrone di casa già morto.

Sul posto anche il personale medico del 118, carabinieri e polizia.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA