Schiaffeggia un infermiere del pronto soccorso, denunciato

Dopo essere caduto da una barella ha aggredito l'infermiere che era intervenuto per soccorrerlo, colpendolo con uno schiaffo. E' successo la notte del 22 dicembre all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia un 38enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario dai carabinieri L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica.

L'intervento del personale medico e paramedico ha permesso di contenere la situazione e, poco dopo, è stata allertata la centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto una pattuglia. I militari lo hanno identificato e hanno raccolto le testimonianze di quanti avevano assistito all'aggressione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA