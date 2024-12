Recuperato escursionista sul monte Vettore nell'ascolano

Recuperato un escursionista che ieri sera non riuscendo a rientrare dal monte Vettore, aveva trovato rifugio al bivacco Zilioli a causa delle condizioni meteorologiche avverse. E' in buone condizioni. Intorno alle 22:00 è riuscito a mettersi in contatto con i Carabinieri che hanno fatto scattare i soccorsi. Per il recupero è intervenuta la stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. La segnalazione è giunta ieri sera ai Carabinieri di Arquata del Tronto da parte dei familiari dell'escursionista, preoccupati per l'assenza di contatti da ore. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno monitorato la situazione meteo durante la notte. Questa mattina all'alba, approfittando di una finestra di bel tempo, una squadra di soccorritori è riuscita a raggiungere l'escursionista, che nel frattempo aveva iniziato in autonomia la discesa verso Forca di Presta. Il Soccorso Alpino e Spelologico Marche desidera ricordare l'importanza di consultare sempre le previsioni meteorologiche prima di intraprendere un'escursione e di avvisare qualcuno del proprio itinerario.



