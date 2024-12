Nevica nel Foggiano, soccorsi alcuni automobilisti

Nevica in alcuni comuni del sub-appennino dauno, in provincia di Foggia, dove si registrano disagi. Due auto, senza pneumatici da neve, sono rimaste bloccate all'ingresso del paese di Motta Montecorvino e sono intervenuti i mezzi del comune per soccorrere gli automobilisti.

I mezzi spazzaneve hanno poi liberato le arterie stradali.

Un altro automobilista è rimasto bloccato lungo la provinciale per Pietramontecorvino. Anche in questo caso l'intervento dei mezzi comunali ha permesso i soccorsi.

Nevica anche in altri comuni del versante dei monti dauni tra cui Carlantino. Qualche nevicata anche sul Gargano. Nessun disagio ulteriore è stato segnalato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA