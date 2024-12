Neve e shopping natalizio, a Potenza traffico cittadino in tilt

A Potenza, stamani, la prima nevicata dell'inverno e lo shopping natalizio hanno creato disagi al traffico cittadino. In particolare, lunghe cose sono state segnalate nei pressi di via del Gallitello, la zona commerciale più frequentata del capoluogo lucano.

Intanto, per Potenza e gli altri 28 comuni della Basilicata dello Schema Camastra-Basento, da oltre due mesi interessati dalla crisi idrica, oggi l'acqua sarà erogata fino alle 19.30.

Invece, nessuna interruzione domani, alla vigilia di Natale: su decisione del commissario all'emergenza e presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l'erogazione idrica "sarà garantita dalle ore 7 di martedì 24 dicembre alle 23 di mercoledì 25 dicembre".



