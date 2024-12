Nella settimana di Natale sole e neve anche a bassa quota

Un'Italia sostanzialmente divisa tra sole e nevicate fino a bassissima quota. Sono queste in estrema sintesi le previsioni meteo per la settimana di Natale.



"L'irruzione di correnti d'aria di origine polare - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - sta provocando non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche tante precipitazioni, in particolare al Centrosud e sulle due Isole Maggiori". Le regioni più a rischio neve da oggi e fino a Natale, con la possibilità di vedere la "dama bianca" fino a quote bassissime, sono Marche, Abruzzo e Molise, ma con possibili sfondamenti delle precipitazioni fin sulle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria.

Più sole invece al Nord e sul versante tirrenico a Natale, anche se i valori termici si manterranno piuttosto bassi anche a causa dei forti venti gelidi dai quadranti settentrionali. Da Santo Stefano, giovedì 26, è previsto un deciso miglioramento grazie all'avanzata di un campo di alta pressione che potrebbe accompagnarci fino agli ultimi giorni del 2024, garantendo maggiori spazi soleggiati, specie al Centronord. Da valutare, invece, l'arrivo di una nuova perturbazione fredda che dalla Russia punterebbe l'Italia nei giorni 27-29 dicembre.

Nel dettaglio:

- Lunedì 23. Al Nord: tante nuvole, rare precipitazioni, freddo. Al Centro: neve a bassa quota sulle adriatiche, venti forti. Al Sud: maltempo con neve in collina.

- Martedì 24. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: neve a bassa quota sulle adriatiche, ventoso. Sole sul versante tirrenico. Al Sud: instabile con neve in collina.

- Mercoledì 25, Natale: Al Nord: cielo sereno. Al Centro: residua instabilità su Abruzzo e Molise, ventoso. Al Sud: instabile su rilievi e Sicilia settentrionale.

- Tendenza: alta pressione in rinforzo, minacciata da una goccia fredda.



