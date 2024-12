Maltempo:collegamenti difficili per le isole del golfo di Napoli

La bufera di vento che imperversa da ieri sera nel golfo di Napoli sta paralizzando i trasporti marittimi per Ischia, Capri e Procida con grosse ripercussioni gli utenti delle vie del mare.

Risultano infatti sospese, prevedibilmente per l'intera giornata, le corse degli aliscafi in partenza ed in arrivo per tutte e tre le isole così come sono stati già cancellati numerosi collegamenti operati con navi traghetto. E se per Ischia attualmente continuano i collegamenti effettuati dal porto di Pozzuoli - per gli approdi di Casamicciola ed Ischia Porto - Procida risulta al momento isolata: sono stati cancellati tutti i collegamenti programmati per la mattinata e si spera che possano riprendere almeno parzialmente nelle prossime ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA