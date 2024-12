Maltempo: prosegue l'allerta gialla per il vento a Milano

Prosegue l'allerta gialla con rischio ordinario emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per vento nella zona della città di Milano, anche per tutta la giornata di domani, martedì 24 dicembre.

Il Comune raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende, ricordando di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli eventuali interventi in città.



