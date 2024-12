Guasto alla linea elettrica, treni fermi tra Molise e Puglia

Per un guasto alla linea elettrica la circolazione dei treni di Trenitalia è sospesa dalle 5.35 di oggi tra il Molise e la Puglia, in particolare tra Campomarino (Campobasso) e Chiueti (Foggia). Sul posto sono al lavoro i tecnici. Almeno sei treni Alta Velocità e Intercity registrano ritardi superiori ai 60 minuti, mentre altri, compresi i Regionali, subiscono cancellazioni o limitazioni di percorso. I viaggiatori, molti dei quali sono in viaggio per le vacanze di Natale, segnalano pesanti disagi sia a bordo dei treni sia nelle stazioni interessate dal guasto.



