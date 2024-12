Cadavere di donna nel Lecchese,è stato investitimento pirata

E' stata vittima di un investimento stradale pirata, la donna il cui cadavere è stato trovato questa mattina a Nibionno, nel Lecchese, lungo una strada ciclopedonale a traffico veicolare limitato che corre parallela al tracciato della Superstrada 36 direzione Milano. Lo hanno reso i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, sulla base delle prime indagini svolte in giornata. I militari sono alle ricerca un furgone di colore chiaro, allontanatosi senza prestare soccorso.

Alla conclusione gli investigatori sono giunti grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona, oltre che dell'analisi dei reperti rinvenuti sul luogo dell'investimento e dalle testimonianze acquisite. Sono in corso indagini anche per accertare l'identità della vittima che - in base a quanto si è potuto finora apprendere - potrebbe essere stata residente nella zona.



