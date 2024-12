Alpinisti dispersi, notte in quota per i soccorritori

Trascorreranno la notte nell'Ostello Campo Imperatore, nell'omonima località a 2.100 metri di quota sul Gran Sasso, una decina di soccorritori del gruppo oggi impegnato nelle ricerche, purtroppo senza esito e poi interrotte a causa del maltempo, dei due alpinisti scivolati ieri in un canalone sul Corno Grande durante la discesa lungo la Direttissima.

La funivia del Gran Sasso che da località Fonte Cerreto, a quota 1.115 metri, conduce a Campo Imperatore, è bloccata da questa mattina. E' quindi impossibile sia tornare alla base sia consentire a un altro gruppo di soccorritori di salire in quota.

Le raffiche di vento che superano i 100 km orari e la bufera di neve non permettono il regolare esercizio dell'impianto.

I soccorritori sono comunque in attesa di una finestra meteo che consenta loro di riprendere le ricerche in condizioni di sicurezza.



