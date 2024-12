Vertice sull'Albania, a gennaio la ripresa dei trasferimenti

A gennaio il governo punta a riprendere i trasferimenti dei migranti verso l'Albania. Forte anche della sentenza della Cassazione del 19 dicembre che "ci ha dato ragione" e del vento di destra che soffia in Europa, spingendo verso la difesa dei confini esterni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Saariselka, nella Lapponia finlandese, annuncia di aver convocato per domani "una riunione sul tema per capire come procedere".

Tra una sentenza e l'altra, dunque, la premier tira dritto dopo aver promesso pochi giorni fa che "i centri funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano". A Palazzo Chigi ci saranno anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (in collegamento dal Kosovo), il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri di Interno, Difesa ed Affari europei, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Tommaso Foti. Piantedosi relazionerà sugli arrivi via mare, quest'anno in netto calo: 65mila contro i 153mila del 2023. Si farà il punto - anche alla luce dell'ultima pronuncia degli ermellini - sulle condizioni per riattivare il progetto Albania all'inizio del prossimo anno, dopo la falsa partenza. I giudici hanno infatti finora bocciato i trattenimenti nei centri albanesi dei richiedenti asilo. Per superare l'ostacolo il governo - con un emendamento inserito nel decreto flussi - ha trasferito la competenza delle decisioni sui trattenimenti dai magistrati delle sezioni immigrazione alle Corti d'appello. Con la speranza di avere decisioni favorevoli. La misura diventa operativa 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, cioè il prossimo 11 gennaio.

Da quel momento, dunque - è la linea che potrebbe emergere dalla riunione di domani - la Libra potrà tornare a portare migranti verso il porto di Shengjin. Nel frattempo, lo scorso 19 dicembre c'è stata una sentenza della Cassazione che il centrodestra ha interpretato come di sostegno alla sua posizione. La pronuncia - su un caso che precede il decreto con cui il governo ha ridefinito la lista dei Paesi sicuri - riconosce alla politica il diritto di stabilire un regime differenziato delle domande di asilo per chi proviene da Paesi designati come sicuri. E dunque il giudice "non può sostituirsi" al ministro degli Esteri, né "può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale". Il magistrato può tuttavia valutare se la designazione è legittima ed eventualmente disapplicare "in via incidentale" il decreto sui Paesi sicuri. E se l'opposizione ha cantato vittoria sottolineando quest'ultimo aspetto, differente l'interpretazione della maggioranza. "Mi pare - ha detto Meloni - che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri", mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto". Bisogna, ha aggiunto, "pensare fuori dagli schemi: l'Italia è stata la prima a fare un accordo con un Paese extra Ue, stiamo avendo qualche problema nell'interpretazione delle regole ma lo stiamo superando, è un nuovo modo di affrontare questo problema". L'idea sembra essere dunque quella di riprendere i trasferimenti in Albania senza attendere ulteriori decisioni.

La Cassazione, infatti, deve ancora pronunciarsi sui ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso. Nell'udienza del 4 dicembre il pg, in tema di definizione di Paesi sicuri, ha chiesto ai supremi giudici di sospendere il giudizio in attesa che a marzo si pronunci la Corte di Giustizia dell'Ue. Intanto, il governo cerca di allargare il consenso in Europa sulle nuove regole per rimpatri e Paesi sicuri ed anticipare i tempi. Un quadro di norme europee diverse da quelle attuali, specchio dei mutati equilibri politici - è la convinzione nell'esecutivo - avrebbe un effetto anche sulle decisioni dei giudici italiani rendendo praticabile il progetto Albania. La presidente Ursula von der Leyen ha assicurato che la commissione Ue vuole procedere spedita sulla nuova direttiva rimpatri, la revisione della definizione di Paese sicuro ed il possibile utilizzo di hub per i rimpatri in Paesi terzi.

Critico il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che consiglia a Giorgia Meloni di "fare a se stessa e a tutti gli italiani un bel regalo di Natale: dichiari fallita l'esperienza dei centri di detenzione per migranti in terra straniera, chieda scusa per aver buttato all'aria quasi un miliardo di euro, rimpatri il personale italiano in servizio nel centro e metta fine a questa vergogna nazionale".

