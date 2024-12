Maltempo, in Toscana codice arancione per mareggiate

Nuova rapida perturbazione in transito sulla Toscana e il codice per mareggiate diventa da giallo ad arancione, dalle 18 di oggi, domenica 22 dicembre, fino a mezzanotte, nell'arcipelago e lungo la costa da Piombino fino a Pisa e la foce dell'Arno.

La Soup, sala operativa unificata della protezione civile toscana, ha emesso un nuovo avviso di vigilanza a mezzogiorno e mezzo, che aggiorna le previsioni di ieri.

Il moto ondoso in aumento porterà a mari agitati dal pomeriggio fino molto agitati in serata nel mare Ligure a nord dell'Elba e lungo la costa tra Livorno e Piombino e nel canale di Piombino. Domani, lunedì, il mare sarà ancora inizialmente agitato per poi attenuarsi a molto mosso.

Codice giallo per vento, oltre che lungo la costa dalla foce dell'Arno fino al confine con il Lazio, anche nell'entroterra delle colline metallifere, sugli Appenini nella Romagna Toscana, nel Casentino e nella Valtiberina.



