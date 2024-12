Il Papa, 'a Gaza bambini mitragliati, quanta crudeltà'

"Con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini mitragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali. Quanta crudeltà". Lo ha ribadito il Papa all'Angelus, dopo aver lanciato questo messaggio già ieri, con la dura risposta che è arrivata da parte del governo di Israele.

Francesco chiede anche un "cessate il fuoco" su tutti i fronti per la festa di Natale.

Il Papa ha recitato l'Angelus oggi dalla cappella di Casa Santa Marta: "Mi spiace non essere con voi in piazza ma sto migliorando. Bisogna prendere delle precauzioni", ha detto prima della consueta preghiera mariana.

La voce del Papa è risultata ancora roca e affaticata.

Inoltre da ieri il Pontefice si mostra in pubblico con un apparecchio acustico.



