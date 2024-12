Il Papa: 'A Gaza bambini mitragliati, quanta crudeltà'

"Mi spiace non essere con voi in piazza ma sto migliorando. Bisogna prendere delle precauzioni", ha detto il Papa cominciando l'Angelus da Casa Santa Marta.

La voce del pontefice risulta ancora roca e affaticata, da ieri si mostra in pubblico con un apparecchio acustico. Francesco ha ricordato le guerre in corso durante la preghiera dell'Angelus: "Con dolore penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini mitragliati, ai bombardamenti di scuole e ospedali. Quanta crudeltà", auspicando che a Natale cessi il fuoco ovunque. "Preghiamo perché a Natale possa cessare il fuoco su tutti i fronti di guerra: in Terra Santa, in Ucraina , in tutto il Medio Oriente e nel mondo intero'

