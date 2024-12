Esplosione in una villetta del Lucchese, si cercano due persone

Esplosione in una villetta a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) in Garfagnana: si cercano due persone. Intorno alla mezzanotte il crollo dell'abitazione, probabilmente a causa di una fuga di gas.

Sul posto Vigili del fuoco, sanitari, Soccorso alpino e Carabinieri. I pompieri hanno domato le fiamme e l'intervento è ancora in corso. I soccorritori stanno rimuovendo le macerie a mano.

La casa è situata in una zona isolata, fuori dal paese: è stata acquistata alcuni anni fa da una coppia che si teme potesse essere all'interno al momento dell'esplosione. Sul posto anche il sindaco Andrea Talani.



