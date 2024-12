A Città di Castello spunta il presepe metalmeccanico, con la Natività fra i trucioli e pezzi in acciaio della tornitura in officina. Nel rispetto della tradizione, lancia un messaggio contemporaneo su temi del lavoro, mestieri e conquiste sociali. Lo hanno realizzato gli studenti del corso di meccanica nel laboratorio officina della scuola di arti e mestieri "Bufalini".

Il Comune tifernate spiega in una nota che nel laboratorio dove si imparano ad utilizzare gli strumenti per la saldatura, tornitura e fresatura, i docenti, Patrizia Polcri, Francesco Fascella ed Alvaro Bianconi hanno impostato una lezione pratica di meccanica ispirata alla natività. In poche poche ore è venuta alla luce una vera e propria opera contemporanea con le statuine di Giuseppe, Maria, Gesù Bambino e poi il bue e l'asinello collocate sopra i trucioli in acciaio ed alcuni pezzi della lavorazione a fare da contorno. Uno dei banchi di lavoro del laboratorio di meccanica dunque fino al 6 gennaio prossimo sarà il palcoscenico del presepe.

"E' stato un bel regalo di Natale che i docenti e studenti del corso di meccanica hanno voluto dedicare alla scuola e a coloro che verranno a vedere i nostri locali. Un bellissimo gesto di rispetto delle tradizioni che racchiude in sé un messaggio davvero significativo legato ai temi del lavoro, dei mestieri e dei diritti delle persone che riguarda tutti" hanno dichiarato il presidente del Bufalini, Giovanni Granci ed il direttore, Marco Menichetti.



