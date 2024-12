Incendio in un appartamento nel Reggiano, muore un'anziana

Una donna di 82 anni è morta per i fumi sprigionatisi a seguito di un incendio scoppiato in casa, a Scandiano nel Reggiano. L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, non ha potuto far nulla per l'anziana che risiedeva nell'appartamento di un plesso residenziale. Il rogo ha coinvolto parte dell'abitazione e il garage. Indagano i carabinieri per chiarire le cause dell'incendio mentre l'abitazione è stata sottoposta a sequestro. La salma dell'anziana è a disposizione della Procura.

A intervenire, nelle prime ore del mattino, sono stati i carabinieri della tenenza di Scandiano, coadiuvati dal personale della sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Reggio Emilia, e i vigili del fuoco di Reggio Emilia.



