Il Papa accusa, non hanno fatto entrare il Patriarca a Gaza

Il Papa, nell'incontro per gli auguri alla Curia, ha informato i cardinali della situazione in Terra Santa. "Ieri il Patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza, come gli avevano promesso", ha detto riferendosi evidentemente al cardinale Pierbattista Pizzaballa, "e ieri sono stati bombardati bambini". "Questa è crudeltà, questa non è guerra", "voglio dirlo perché tocca il cuore".

Francesco è informato costantemente sulla situazione a Gaza anche attraverso la telefonata che tutti i pomeriggi fa alla parrocchia della Sacra Famiglia.



