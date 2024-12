Crolla solaio in una palazzina del Barese, cinque indagati

La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque persone nell'inchiesta aperta per accertare le cause del crollo di un solaio avvenuto, giovedì scorso, in una palazzina a due piani in via Massimo D'Azeglio, a Molfetta, in provincia di Bari. Si tratta dei proprietari degli immobili e dell'esecutore dei lavori che rispondono di crollo colposo.

Nel cedimento del solaio tra il primo piano dell'immobile e il piano terra, una donna è rimasta ferita: è stata dimessa con una prognosi di un mese per alcune fratture. Secondo quanto emerso, erano in corso dei lavori di ristrutturazione. A seguito del cedimento una decina di famiglie è stata evacuata dalle unità immobiliari di via D'Azeglio, via Picca e via Capotorti per la "gravità della situazione" ha deciso il Comune che ha "ravvisato un pericolo imminente" per i cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA