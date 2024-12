Circolare di polizia, innalzata la vigilanza sui mercatini di Natale

L' "immediato rafforzamento" della vigilanza nelle aree "maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale", dove vengono allestiti "mercatini e fiere natalizie", nonché sui siti che ospitano "eventi di intrattenimento" e gli obiettivi sensibili ed i siti ritenuti a rischio, è stato disposto con una circolare di polizia inviata a prefetture e questure dopo l'attentato di Magdeburgo, a quanto si apprende. Ordinata anche l'immediata implementazione dell'attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.

Anche in seguito all'attentato di ieri a Magdeburgo, a quanto si apprende, si è riunito questa mattina al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo con rappresentanti delle forze di polizia e dell'intelligence per valutare i profili di rischio in vista del Giubileo e delle prossime festività. Agli esiti della riunione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha convocato per questo pomeriggio i vertici degli apparati di sicurezza per fare un punto sulla situazione.

Video Servizi di sicurezza ai mercatini di Natale in Alto Adige

Il Mercatino di Natale di Bolzano, dopo l'attacco a Magdeburgo, si presentava oggi super blindato. In piazza Walther agli ingressi c'è un vero e proprio cordone di pattuglie della forze dell'ordine, mentre uomini della protezione civile dell'Ana stanno posando ulteriori barriere di cemento per ostacolare a mezzi non autorizzati l'ingresso in piazza. Anche a Trento è forte la presenza della forze dell'ordine, in divisa e in borghese, con un presidio di sicurezza e cubi di cemento in piazza Fiera.

Il questore di Bolzano Paolo Sartori, in occasioni delle numerose manifestazioni in programma nel periodo di Natale in tutta la Provincia di Bolzano, con un'ordinanza ha disposto specifici servizi di pubblica sicurezza "con la compartecipazione di tutte le forze di polizia, secondo le indicazione arrivate dal ministero dell'Interno e come emerso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Lo scopo di tale iniziative è di garantire a tutti i cittadini e visitatori la possibilità di assistere a questi eventi in tranquillità e serenità", così il questore.

A Bolzano non sono mai andati in pensione i new jersey installati nel centro storico dopo l'attentato al mercatino a Berlino nel 2016. Sono infatti ancora in servizio i dissuasori 'artistici' che furono allestiti da quattro artisti locali, non senza polemiche.

