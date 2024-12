Open arms e i leader della destra in mare,'salveremmo anche voi'

Giorgia Meloni, Donald Trump, Elon Musk, Marine Le Pen sono tra i "leader dell'estrema destra mondiale" che stanno per affogare in un filmato realizzato con l'Intelligenza artificiale per la nuova campagna della ong spagnola Open Arms. "Salveremmo anche te", è il claim dello spot.

"Gli attacchi alle organizzazioni umanitarie e le politiche migratorie di esclusione - spiega Open Arms - sono sintomi della preoccupante deriva di estrema destra che l'Europa e il mondo si trovano ad affrontare. Negli Stati Uniti, la prima promessa del presidente eletto Donald Trump è stata quella di deportare un milione di migranti. E in Europa, leader politici come Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orbán o la stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, stanno applicando politiche contro i migranti che contraddicono i principi fondamentali dell'Unione Europea".

"Di fronte a una tale valanga di bufale, disinformazione e politiche di immigrazione escludenti, Open Arms - aggiunge la ong - ha deciso di rispondere a questi leader con un messaggio pieno di umanità: 'Siamo i primi soccorritori e, se la tua vita fosse in pericolo, salveremmo anche te'".



