Open Arms, assolto Matteo Salvini

Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms, perché 'il fatto non sussiste'. L'accusa contestava al vicepremier e ministro dei Trasporti, quando ricopriva la carica di ministro dell'Interno ad agosto 2019, di aver impedito illegittimamente all'equipaggio dell'imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.



