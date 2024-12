Maltempo, saltano molti collegamenti per Ischia e Procida

Sarà una giornata molto difficile quella di oggi per gli utenti delle vie del mare nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteomarine avverse che stanno provocando il blocco di numerosi collegamenti per le isole di Procida ed Ischia.

Attualmente risultano sospese tutte le corse operate con gli aliscafi da e per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande ma il forte vento da Ovest che ingrossa il mare rende difficoltose la navigazione e le manovre nei porti anche per le navi.

Di conseguenza le compagnie stanno cancellando anche numerosi collegamenti dei traghetti previsti per le due isole, in partenza dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

In considerazione del previsto peggioramento del meteo per le prossime ore resta quindi consigliabile per chi deve viaggiare per mare oggi consultare preventivamente siti internet e call center delle compagnie per conoscere i collegamenti confermati



