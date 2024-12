Istigazione all'odio razziale, 11 giovani neonazisti indagati

Attraverso la piattaforma Telegram e in particolare canali e gruppi chiamati 'Tricolore del sangue italico', 'Ordine attivo terzista', 'Spirito fascista', 'Rinascita popolare italiana', 'Sangue e suolo', avrebbero propagandato idee naziste e fasciste sulla superiorità della razza bianca, nonché sull'odio razziale nei confronti degli ebrei, e anche istigato a commettere atti di violenza sempre per motivi etnici e razziali. Con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dall'odio razziale, la Procura di Milano ha disposto perquisizioni nei confronti di 11 ragazzi tra i 19 e i 24 anni in tutta Italia. Durante l'operazione, coordinata dal pm Leonardo Lesti e condotta dalla Polizia Postale con la collaborazione della Digos, sono stati sequestrati, tra l'altro, bandiere naziste, tirapugni e copie del saggio di Hitler Mein Kampf.

