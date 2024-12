Il traforo del Gran San Bernardo riapre ai mezzi pesanti

Il traforo del Gran San Bernardo è ora percorribile da tutti i veicoli, dopo che ieri pomeriggio era stato chiuso ai mezzi pesanti a causa di una nevicata. Lo stop ai camion è stato revocato poco prima delle 10.

Intanto resta in vigore l'allerta gialla per vento forte - diramata ieri dal Centro funzionale regionale - su tutto il territorio della Valle d'Aosta. Si tratta di "correnti molto intense in quota", con "foehn a tratti forte e rafficato nelle valli fino alla prima parte" di oggi. Le precipitazioni sui confini esteri sono previste in esaurimento nelle prossime ore, "con cielo sempre più sgombro fino a sereno nel pomeriggio", annuncia l'ufficio meteo regionale. Lo zero termico è stimato tra i 1.200 e i 1.700 metri di quota.



