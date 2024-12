Gdf di Trento sequestra otto quintali di fuochi d'artificio

Nell'ambito di un'operazione di sicurezza pubblica e prevenzione di attività illecite, i militari della Guardia di finanza di Trento hanno sequestrato oltre 800 chilogrammi di materiale esplodente detenuto irregolarmente in un magazzino di un negozio cittadino. Il materiale, composto da articoli pirotecnici e altre sostanze esplosive, era conservato in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza e custodia.

I finanzieri - si apprende - hanno rinvenuto decine di scatole di fuochi d'artificio accatastate l'una sull'altra in un magazzino dell'esercizio commerciale completamente privo di licenza per la detenzione di tali materiali e inadatto alla loro custodia Il negozio, adibito alla vendita di merce varia, si trova in una zona molto trafficata del capoluogo.

L'operazione è scaturita dall'intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo del territorio in occasione delle festività natalizie. Il materiale pirotecnico sottoposto a sequestro penale saranno custoditi presso una sede adeguatamente attrezzata, messa a disposizione dall'esercito.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplosivo.



